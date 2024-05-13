Продавав в інтернеті неіснуючі легковики та трактори: у шахрайстві викрили 25-річного одесита

Молодик за два місяці ошукав десятьох громадян з різних регіонів країни. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

До відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 звернувся одесит і повідомив, що замовив в одного продавця на відомій платформі онлайн-оголошень автомобіль «ВАЗ», заплатив за домовленістю завдаток у сумі дві тисячі гривень, але транспорт так і не отримав.

Правоохоронці з’ясували, що заявник натрапив на шахрая. Зловмисник розмістив в інтернеті не одне таке повідомлення про продаж автомобілів «ВАЗ», «ГАЗ» та тракторів різної модифікації, яких насправді не мав. Щоб привабити покупців він долучив до інформації фото транспортних засобів, які скачав з мережі, та вказав нижчу за ринкову вартість, що коливалася від 20 до 30 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що на повідомлення зловмисника відгукнулись ще дев’ятеро жителів Чернігівської, Житомирської, Київської та інших областей країни.

Під час телефонних бесід «продавець» спочатку випитував у них регіон проживання, а далі казав, що мешкає у тій самій області, та обіцяв доставити потрібний їм транспорт за умови невеликої передоплати і покриття витрат на пальне. З тих, хто погоджувався, правопорушник «викачував» гроші по кілька разів на день: то у нього дорогою нібито бензин закінчився, то акумулятор зламався. Довірливі громадяни перераховували кошти на вказаний «продавцем» рахунок від 500 до 7600 гривень. Загалом він заподіяв їм матеріальні збитки на суму більше 31 тис. гривень.

Отримавши гроші, зловмисник припиняв спілкування з потерпілими, додавши їхні телефонні номери до «чорного списку».

Правоохоронці викрили правопорушника. Ним виявився 25-річний житель Одеси. Поліцейські вилучили докази протиправної діяльності, зокрема мобільний телефон і банківську картку.

«В рамках кримінального провадження ми зібрали достатньо доказів і під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно. Такі дії караються штрафом від 51 тис. до 68 тис. гривень або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Слідство триває», – розповів старший слідчій слідчого відділення територіального підрозділу поліції Дмитро Савченко.

Вкотре звертаємося до громадян з проханням бути обачнішими і не сплачувати наперед гроші за товар неперевіреним продавцям.

Одеське районне управління поліції № 1