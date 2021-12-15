Продаж елітного авто, розшукуваного Інтерполом – за зловживання службовим становищем судитимуть начальника райвідділу поліції

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з райвідділів поліції в Одеській області за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Слідством з’ясовано, що поліцейський, з метою одержання неправомірної вигоди для третьої особи, використовуючи своє службове становище, незаконно передав нібито представнику іноземної юридичної особи елітний позашляховик марки «Range Rover», який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу як викрадений на території Великої Британії.

Вказаний автомобіль затримали співробітники прикордонного загону ПРУ ДПС України в одному з міжнародних пунктів пропуску та передали до відділу поліції ГУНП в Одеській області для подальшого зберігання до отримання офіційних роз’яснень Генерального секретаріату Інтерпол.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у Миколаєві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури