Продаж гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ майже на ₴600 тис. – повідомлено про підозру керівнику благодійного фонду

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру керівнику благодійного фонду за фактом продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний налагодив механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від підприємств та організацій через продовольчі магазини, заклади торгівлі, аптеки та фізичних осіб-підприємців.

Як керівник благодійного фонду він отримав від товариства для потреб ЗСУ та геріатричного пансіонату молочну продукцію на 340 тис грн. У подальшому він реалізував її через заклад торгівлі.

Крім того, встановлено факт привласнення чоловіком понад 245 тис грн благодійних внесків, перерахованих йому для потреб військової частини ЗСУ.

Для зберігання гуманітарної допомоги підозрюваний орендував приміщення у м. Києві.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в ході яких вилучили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, понад 150 ящиків із медикаментами, військову амуніцію, аптечки, банківські картки та чорнову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ. Встановлюються інші особи, причетні до скоєння вказаного злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура