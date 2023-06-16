Продаж гуманітарної допомоги на суму понад 5 млн. – керівнику благодійної організації на Буковині повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури керівнику благодійної організації повідомлено про підозру у продажі гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, маючи доступ та право на розпорядження гуманітарною допомогою медичного призначення, підозрюваний вирішив одержати прибуток від її реалізації.

Під час розслідування злочину правоохоронці задокументували, як керівник благодійної організації проводив торги за реалізацію понад 200 тис одиниць медичного одягу вартістю понад 5 млн грн, ввезеного до України як гуманітарну допомогу.

Його затримано у порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання 600 000 грн за частину гуртової поставки медичного товару.

За результатами обшуків у складських приміщеннях виявлено та вилучено майже 3600 картонних коробок з медичними халатами по 50 одиниць у кожній.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області, за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура