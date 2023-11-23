Продаж соняшника за заниженою ціною, купівля дизпалива – за завищеною, та неіснуючі послуги дельтаплана: судитимуть директора ПТУ

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора професійно-технічного училища м.Бобринця за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило освітньому закладу мільйонних збитків (ч.2 ст.364 КК України).

За даними слідства, у 2020 році між училищем та місцевим фермерським господарством було укладено договір на обробіток та вирощування на сільськогосподарських освітніх землях сільгоспкультур.

Обвинувачений, діючи в інтересах фермера, після збирання врожаю соняшника, умисно занизив вартість продажу вирощеного на державних землях врожаю. Також директор підписав акти на оплату дизпалива за значно завищеною ціною та провів оплату послуг дельтаплана, начебто для внесення добрив, яких по суті не було.

У результаті протиправних дій керівника навчальному закладу спричинено збитки на понад 1,3 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Директору училища загрожує до 6 років увʼязнення.

Також на судовому розгляді перебуває обвинувальний акт стосовно керівника фермерського господарства.

Досудове розслідування – ГУНП в Кіровоградській області.

Кіровоградська обласна прокуратура