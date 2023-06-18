Продаж товару в інтернеті закінчився для краянина втратою коштів та відкритим кримінальним провадженням

10000 гривень зникло з банківського рахунку жителя Чортківського району. Чоловік продавав через інтернет автомобільні запчастини й натрапив на афериста, який привласнив його грошові кошти.

Чоловік розповів, що на сайті-оголошень розмістив публікацію про продаж товару. Згодом йому надійшло повідомлення від афериста, який запевнив про намір придбати майно. В повідомленні також було вказано посилання, за яким перейшов краянин та ввів реквізити свого банківського рахунку. Однак, замість зарахування коштів, з його електронного гаманця зникли його заощадження. За допомогою він звернувся до працівників поліції.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зазвичай посилання на фішингові ресурси надходить електронною поштою або у месенджерах. Такі ресурси можуть повністю копіювати дизайн інтернет-магазинів, банків, платформ оголошень, сервісів обміну валют, служб доставки тощо. За посиланням необхідно вказати дані банківської картки (номер та термін дії картки, PIN та СVV-код), а також конфіденційні дані будь-то дата народження, дівоче прізвище матері, логіни та паролі від різних ресурсів тощо.

Аби не потрапити на гачок аферистів, поліція рекомендує громадянам:

– купувати товари лише на перевірених сайтах;

– не переходити за сумнівними посиланнями, надісланими сторонніми;

– уважно перевіряти URL-адресу, адже один зайвий символ на адресній панелі може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

– нікому не повідомляти дані карти, паролі та інші дані, що можуть використовуватися для підтвердження платежів.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області