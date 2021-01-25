Продолжается розыск братьев, подозреваемых в организации расстрела херсонского бизнесмена – они могут быть вооружены

Полиция продолжает разыскивать по подозрению в организации совершения умышленных убийств двух братьев Кальченко из Херсона.

Об этом говорится в сообщении Чаплынского отделения полиции ГУНП в Херсонской области.

«Главным управлением Национальной полиции в Херсонской области по подозрению в организации совершения умышленных убийств, разыскиваются Кальченко Дмитрий Николаевич, 09.10.1977 г.р., гражданин Украины, житель Херсона и Кальченко Сергей Николаевич, 03.04.1984 г.р., гражданин Украины, житель Херсона. Обращаем внимание, что разыскиваемые могут иметь при себе огнестрельное оружие», – говорится в сообщении.

В случае получения любой информации о местонахождении разыскиваемых, полиция просит срочно сообщить по телефонам: 0552459002, 0552459070 или 102.

Как известно, 49-летнего бизнесмена Игоря Пащенко расстреляли из пистолета вечером 24 апреля 2018 года в Днепровском районе Херсона, его охранник был ранен. Игорь Пащенко стал известен в Херсоне после конфликта с экс-мэром Владимиром Сальдо. Так, история началась с его брата — Дениса Пащенко. Причем, конфликт разгорелся не в Украине, а Доминиканской республике. Так, тогда Владимир Сальдо оказался в местной тюрьме. Он обвинял брата Пащенко Дениса в собственном похищении. В свою очередь Денис Пащенко заявлял, что он жертва.

В 2019 году Украина направила через Интерпол документы в Швейцарию для экстрадиции бизнесмена Дениса Пащенко, которого подозревают в похищении бывшего городского головы Херсона Владимира Сальдо.

Известным в криминальной среде Херсона родным братьям в возрасте 36 и 43 года сотрудники следственного управления сообщили подозрение в организации заказного убийства 13 ноября 2020 года. Тогда же следователи и прокуроры обратились с ходатайством в Херсонский городской суд с целью избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. 16 ноября в подозреваемым должны были избрать меры пересечения. Однако ни один из братьев на судебное заседание не явился, их объявили в розыск.

Отметим, что одного из подозреваемых по делу о расстреле херсонского бизнесмена Пащенко задержали 11 ноября в Днепре.

Напомним, как в январе 2016 года в центре Николаева со стрельбой задержали молодчиков из Херсона, пытавшихся похитить девушку и напавших на патрульных.

5 мая 2016 года в Николаеве возле здания Центрального районного суда двое жителей Херсона — братья Дмитрий и Сергей Кальченко, которых судили за нападение на патрульных полицейских, препятствуя законной журналистской деятельности, отобрали у корреспондентов «Преступности.НЕТ» фотоаппарат.

Примечательно, что перед инцидентом с николаевскими патрульными Дмитрий Кальченко еще едва не наехал на патрульного в Одессе. Также добавим, что братья Кальченко являются частыми нарушителями правил дорожного движения как в Николаеве, так и в Херсоне. // Преступности.НЕТ