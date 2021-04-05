Продовжено розслідування відносно підполковника податкової, який «зливав» інформацію окупантам

31 березня 2021 до 3 місяців продовжено строк досудового розслідування відносно підполковника податкової міліції Головного оперативного управління ДФС України, який сприяв терористичній організації «ДНР».

Протиправна діяльність підполковника була задокументована та викрита Державним бюро розслідувань спільно з Державною фіскальною службою України, СБУ та Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець тривалий час несанкціоновано копіював та передавав членам терористичної організації «ДНР» інформацію, з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах ДФС України.

Ця інформація стосувалась:

• відомостей щодо працівників правоохоронних та розвідувальних органів України;

• проведення державних закупівель правоохоронними та розвідувальними органами України;

• стану виконання державного оборонного замовлення;

• іншої стратегічно важливої інформації для держави в умовах війни.

20 лютого 2021 року, після передачі імітованого таємного документа, підполковника податкової міліції затримано за місцем проживання у Києві.

21 лютого 2021 року працівнику ДФС повідомлено про підозру у:

• сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України);

• несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 362 КК України);

• замах на розголошення державної таємниці (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України).

22 лютого судом працівнику ДФС обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі ДБР готують клопотання щодо продовження строку дії обраного запобіжного заходу підозрюваному.

Триває активна фаза досудового розслідування.

ДБР провело низку обшуків, в ході яких вилучено електронну техніку, яка направлена на експертизу, та інші докази.

31 березня 2021 перший заступник Генерального прокурора виніс постанову про продовження строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження – до 3 місяців.

Підставою продовження строку досудового розслідування послугувала необхідність проведення експертиз комп’ютерної техніки, що вилучалася під час обшуків, де необхідно дослідити значний обсяг інформації.

Планується вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

В ході досудового розслідування керівництво Державної фіскальної служби всебічно сприяло виявленню та документуванню розслідуваних кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється оперуповноважений. Підрозділи ДФС надавали всебічну інформацію для органу досудового розслідування, що також була покладена в основу повідомленої підозри.

Досудове розслідування триває.