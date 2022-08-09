Продукти харчування, паливо та ремонт авто: чоловіка судитимуть за пособництво окупантам у Циркунах

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 28-річного чоловіка за фактом пособництва збройним формуванням держави-агресора (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, перебуваючи у с. Циркуни Харківського району, територія якого була тимчасово окупована збройними формуваннями РФ, вирішив допомагати їм.

Так, пособник забезпечував окупантів продуктами харчування, надавав інформацію щодо домоволодінь місцевих мешканців, де є матеріальні цінності та запаси палива. Також він привозив військовим країни-агресора запчастини та допомогав у ремонті їх автівок.

Крім цього, чоловік супроводжував російських військових по території населеного пункту, щоб вони краще орієнтувались на місцевості.

Коли українські військові звільнили село від окупантів, пособника було викрито та у подальшому взято під варту.

Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура