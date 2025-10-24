Професія – рецидивіст: 62-річний жмеринчанин йде на 17-те коло відсидки

У Жмеринці поліція затримала справжнього “ветерана” злодійського ремесла. 62-річний чоловік, чия “трудова книжка” налічує вже 16 судимостей за крадіжки, вирішив не зупинятися на досягнутому.

Йому інкримінують нові епізоди, тепер уже в умовах воєнного стану. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Вінницької обласної прокуратури.

Схема у “професіонала” була відпрацьована роками: навіщо вигадувати щось нове, якщо старий добрий віджим вікна досі працює? Він проникав у будинки, коли господарів не було вдома.

В одному випадку його “гонораром” стали ювелірні вироби, в іншому – скромна сума у 9550 доларів та 22 тисячі гривень.

Після чергових “гастролей” у будинках двох мешканців Жмеринського району “кар’єра” дала тимчасовий збій – чоловіка затримали у Вінниці. Частину “заробітку” у нього вилучили.

Тепер людині зі стабільними інтересами та 16 судимостями загрожує ще до 8 років в’язниці. Суд, недовго думаючи, відправив фігуранта у вже звичне для нього середовище – під варту.