Профукана «лексусна» справа: ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності «слугу народу»
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) закрила кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Сергія Нагорняка через закінчення строків давності. Нардепа звинувачували в недекларуванні автомобіля.
«Справа надійшла на розгляд до Вищого антикорсуду 16 лютого 2023 року, а декларація, згідно з матеріалами обвинувачення, була подана 7 квітня 2021 року. Строк давності вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, складає два роки», – йдеться в повідомленні ВАКС.
40-річний Сергій Нагорняк на виборах до Верховної Ради у 2019 році пройшов від партії «Слуга народу». // ZAXID.NET