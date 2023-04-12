Профукана «лексусна» справа: ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності «слугу народу»

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) закрила кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Сергія Нагорняка через закінчення строків давності. Нардепа звинувачували в недекларуванні автомобіля.

12 квітня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Сергія Нагорняка та закрив кримінальне провадження у зв’язку з закінченням строку давності. Депутата звільнили від кримінальної відповідальності. Цю ухвалу можна оскаржити в апеляційному суді.

«Справа надійшла на розгляд до Вищого антикорсуду 16 лютого 2023 року, а декларація, згідно з матеріалами обвинувачення, була подана 7 квітня 2021 року. Строк давності вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, складає два роки», – йдеться в повідомленні​ ВАКС.

40-річний Сергій Нагорняк на виборах до Верховної Ради у 2019 році пройшов від партії «Слуга народу». // ZAXID.NET