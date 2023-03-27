Проголошувала антиукраїнські лозунги під час окупації Куп’янщини — викрито чергову колаборантку

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 51-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час окупації смт Куп’янськ-Вузловий місцева мешканка раділа представникам зс рф. Жінка заперечувала збройну агресію рф проти України та неодноразово висловлювалась на підтримку «руського миру». Колаборантка розповідала, що «россия здесь навсегда» та у розмовах з односельчанами проголошувала проросійські лозунги.

Після деокупації населеного пункту підозрювана втекла до рф. Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Дізнання проводять дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура