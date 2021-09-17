Прокуратура через суд повернула столичній громаді квартиру, якою незаконно заволодів шахрай

Солом’янська окружна прокуратура міста Києва у судовому порядку витребувала на користь територіальної громади квартиру на вул. Героїв Севастополя, якою за підробленими документами незаконно заволоділа фізична особа.

Встановлено, що шахрай заволодів квартирою самотньої киянки після її смерті, використовуючи підроблений договір купівлі – продажу.

За законом у разі відсутності спадкоємців суд своїм рішенням визнає спадщину відумерлою та передає у власність територіальної громади.

Враховуючи викладене, прокуратура заявила позов про визнання договору купівлі — продажу недійсним, а спадщину — відумерлою та передачу вказаного нерухомого майна територіальній громаді міста Києва.

Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва від 14.09.2021 позов прокурора задоволено.

Крім того, за фактом шахрайського заволодіння квартирою розслідується кримінальне провадження за ст. 190 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснює окружна прокуратура.

Київська міська прокуратура