Прокуратура через суд повернула столичній громаді незаконно відчужену квартиру

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 встановлено факт незаконного заволодіння квартирою вартістю понад 700 тис. гривень, яка належить територіальній громаді столиці.

Встановлено, що до 2019 року у квартирі проживав самотній чоловік, який після смерті батьків не став її приватизовувати. Відтак після його смерті невстановлені особи підробили свідоцтво про право власності на квартиру начебто видане однією з районних державних адміністрацій Києва та перепродали житло підставній особі. При цьому договір купівлі-продажу було посвідчено нотаріусом з іншого регіону України.

У зв’язку із цим, місцевою прокуратурою в інтересах Київської міської ради заявлено позов про визнання договору купівлі-продажу недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння, який судом задоволено у повному обсязі.

Одночасно триває досудове розслідування у кримінальному провадженні з метою притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення злочину.

Київська міська прокуратура