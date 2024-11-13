Прокуратура через суд скасувала спецдозволи на користування чотирма родовищами глини на Закарпатті

За принципової позиції Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури та Оболонської окружної прокуратури м. Києва Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким визнано недійсними результати електронних аукціонів, договорів купівлі-продажу спеціальних дозволів на користування надрами та самих спеціальних дозволів.

Йдеться про дозволи на видобуток глини на Зняцівській ділянці, Нижньокоропецькому та Оноцькому родовищах, а також Чабанівській ділянці Чабанівського родовища, що на Закарпатті.

Встановлено, що учасники аукціону контактували між собою, з метою узгодження поведінки та отримання бажаного результату.

Північний апеляційний суд залишив в силі рішення Господарського суду Києва, яким визнано допущення учасниками аукціону вказаних порушень, як наслідок – визнано недійсними торги, а також укладені договори купівлі спеціальних дозволів та самі дозволи.

Відтак, земельні ділянки з корисними копалинами будуть повернуті Держгеонадрам з можливістю передачі їх у користування добросовісним надрокористувачам на умовах, визначених законодавством.

Пресслужба Київської міської прокуратури