Прокуратура через суд вимагає повернути громаді 2-х кімнатну квартиру в центрі Києва, яку привласнили шахраї

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді міста Києва 2-х кімнатну квартиру, розташовану по вулиці Джона Маккейна у Печерському районі столиці вартістю понад 4 млн грн.

Установлено, що у вказаній квартирі проживала самотня жінка та після її смерті житло мало перейти у комунальну власність громади.

Однак, внаслідок шахрайських дій на підставі неіснуючого договору дарування вказана квартира була зареєстрована за фізичною особою та в подальшому незаконно відчужена.

Наразі Печерським районним судом міста Києва відкрито провадження у справі за позовом прокуратури про повернення майна у комунальну власність та призначено її до судового розгляду.

Київська міська прокуратура