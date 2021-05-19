Прокуратура через суд вимагає повернути столичній громаді дві квартири, якими заволоділи шахраї

Печерська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді, які були незаконно відчужені на підставі підроблених документів.

Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні установлено, що шахраї заволоділи 2-х кімнатною квартирою померлої киянки у Печерському районі. Скориставшись тим, що у власниці немає родичів та інших спадкоємців, шахраї підробили від її імені договір дарування, за яким вона начебто відчужила свою квартиру ще у 2009 році, а згодом зареєстрували право власності на неї через державного реєстратора.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади окружною прокуратурою заявлено позов до суду про витребування квартири, вартість якої становить близько 2 млн гривень, на користь територіальної громади столиці. В межах кримінального провадження на квартиру накладено арешт з метою недопущення її подальшого незаконного відчуження.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт відносно особи, яка на підставі підроблених документів зареєструвала на себе право власності на квартиру, вже скеровано до суду.

Крім того, окружною прокуратурою в судовому порядку скасовується державна реєстрація права власності на службову квартиру вартістю понад 11 млн гривень.

Установлено, що у 2012 році неприватизовану 4-х кімнатну квартиру у новозбудованому будинку в Печерському районі столиці передано у службове користування киянці, яка постійно проживає в квартирі разом із своєю родиною.

Водночас, внаслідок шахрайських дій на підставі неіснуючого договору купівлі-продажу вказана квартира в 2019 році була зареєстрована за фізичною особою та внесена до статутного фонду юридичної особи.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади окружною прокуратурою заявлено позов до суду про скасування державної реєстрації права власності на вказану квартиру.

Київська міська прокуратура