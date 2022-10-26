Прокуратура через суд вимагає повернути столиці приміщення, яким незаконно заволоділи шахраї

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва через суд вимагає скасувати незаконну державну реєстрацію права власності на комунальне майно територіальної громади столиці вартістю понад 12 млн гривень.

Так, під час здійснення процесуального керівництва окружна прокуратура встановила, що у 2019 році зловмисники на підставі підробленого свідоцтва про право власності зареєстрували через «чорного реєстратора» право власності на нежитлові приміщення по бульвару Верховної Ради, що у Дніпровському районі столиці.

Частина цих приміщень площею 186 кв.м. є комунальною власністю, які не були предметом приватизації та не відчужувалися. У подальшому приміщення на підставі підроблених документів незаконно включили до статутного капіталу юридичної особи приватного права.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади окружною прокуратурою заявлено позовну заяву про усунення перешкод в користуванні комунальним майном шляхом скасування державної реєстрації прав власності.

У межах кримінального провадження на вказані приміщення накладено арешт та встановлюються особи, причетні до вчинення злочину для притягнення їх до відповідальності.

Київська міська прокуратура