Прокуратура через суд вимагає повернути землі НААН вартістю ₴8 млн. на Харківщині

Харківською окружною прокуратурою Харківської області до суду подано дві позовні заяви щодо повернення п’яти земельних ділянок, розташованих на території Вільхівської сільської ради, загальною вартістю 8 млн грн.

Встановлено, що на підставі розпорядження Харківської обласної державної адміністрації (наразі – ХОВА) приватному сільськогосподарському підприємству в оренду передано земельні ділянки загальною площею 43 га.

Однак зазначені земельні ділянки перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства Північного сходу Національної академії аграрних наук України», належать до особливо цінних земель і не можуть бути передані в комунальну та приватну власність.

Крім того, згідно законодавства, Харківська районна державна адміністрація не мала повноважень щодо вилучення з постійного користування ДП ДГ «Кутузівка» спірних земельних ділянок як особливо цінних земель – такі повноваження мав лише Кабінет Міністрів України.

Ці порушення і стали підставою для направлення прокуратурою відповідних позовів до Господарського суду Харківської області. Наразі судом відкрито провадження.

Харківська обласна прокуратура