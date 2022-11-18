Прокуратура через суд вимагає стягнути ₴2,1 млн. з товариства, яке понад три роки не сплачує кошти за користування комунальною землею

Оболонською окружною прокуратурою м. Києва у ході виконання представницьких повноважень виявлено факт безоплатного використання комунальної земельної ділянки.

Встановлено, що за товариством зареєстровано право власності на майновий комплекс, розташований на земельній ділянці комунальної форми власності в Оболонському районі міста Києва. При цьому жодних правовстановлюючих документів на землю товариство не оформлювало та понад 3 роки використовує її безоплатно.

Сума недоотриманих столичним бюджетом коштів становить близько 2,1 млн гривень.

Враховуючи викладене, окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про примусове стягнення цих коштів з недобросовісного користувача.

Київська міська прокуратура