Прокуратура через суд вимагає стягнути ₴2,1 млн. з товариства, яке понад три роки не сплачує кошти за користування комунальною землею
Оболонською окружною прокуратурою м. Києва у ході виконання представницьких повноважень виявлено факт безоплатного використання комунальної земельної ділянки.
Встановлено, що за товариством зареєстровано право власності на майновий комплекс, розташований на земельній ділянці комунальної форми власності в Оболонському районі міста Києва. При цьому жодних правовстановлюючих документів на землю товариство не оформлювало та понад 3 роки використовує її безоплатно.
Сума недоотриманих столичним бюджетом коштів становить близько 2,1 млн гривень.
Враховуючи викладене, окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про примусове стягнення цих коштів з недобросовісного користувача.Tweet