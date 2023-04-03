Прокуратура через суд вимагає стягнути з постачальника автомобілів «швидкої» майже ₴21 млн. штрафних санкцій

Київська міська прокуратура в судовому порядку вимагає стягнення з комерційної установи майже 21 млн грн штрафних санкцій за постачання автомобілів швидкої допомоги неналежної якості за бюджетні кошти.

Встановлено, що наприкінці 2022 року за результатами публічних закупівель між КО «Київмедспецтранс» та комерційною установою був укладений договір поставки спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги за бюджетні кошти на суму понад 143 млн грн.

Разом з цим, в порушення умов договору, комерційною установою поставлені автомобілі швидкої неналежної якості, а частину автомобілів за договором взагалі не поставлено.

Слід зазначити, що Комунальна організація «Київмедспецтранс» є найбільшою в Україні та єдиною в Києві спеціалізованою режимною структурою, яка цілодобово забезпечує транспортом виїзні медичні бригади, а з початку повномасштабного вторгнення ще й надає спеціалізовану медичну допомогу як цивільним, так і військовим у різних куточках світу.

У зв’язку з цим, Київською міською прокуратурою до Господарського суду Київської області пред’явлено позов в інтересах держави про стягнення із комерційної установи штрафних санкцій в сумі майже 21 млн грн за постачання за бюджетні кошти спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги неналежної якості.

Наразі справу Господарським судом Київської області призначено до судового розгляду.

Як повідомлялося раніше, у березні поточного року Господарський суд Київської області задовольнив позов столичної прокуратури до цього ж відповідача щодо стягнення понад 3,6 млн грн штрафних санкцій за постачання у 2019 році недоукомплектованих автомобілів «швидкої допомоги».

В порушення умов договору поставлені під час світової пандемії COVID-19 автомобілі не були укомплектовані обладнанням для підключення портативних кисневих балонів.

Київська міська прокуратура