Прокуратура домагається примусової госпіталізації фастовчанина до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом

Фастівською місцевою прокуратурою скеровано до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру щодо 28-річного молодика, який пошматував ножем членів своєї родини та квартирантів (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, 7 червня поточного року, вказана особа вночі скоїла потрійне вбивство, напавши з ножем на рідну сестру та двох квартирантів, які спали у своїх ліжках, після чого скоїла напад на власну матір, однак їй вдалося врятуватися.

Згідно висновку стаціонарної судово-психіатричної експертизи, фігурант провадження страждає на хронічне психічне захворювання у вигляді шизофренії параноїдної, тож, наразі його помістили до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом.

За результатами розгляду вказаного клопотання прокурора щодо цієї особи можуть бути застосовані безстрокові примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Пресслужба Київської обласної прокуратури