Прокуратура домоглась справедливого покарання для зловмисника, який позбавив життя 24-річного чоловіка

За принципової позиції прокурорів Сумської обласної прокуратури апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, яким 33-річного чоловіка було виправдано за умисне спричинення знайомому смертельних ушкоджень.

При цьому 19 лютого 2025 року суд ухвалив новий вирок, яким чоловіка визнано винуватим та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 121 КК України).

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталась 7 січня 2017 року в одному з сіл Путивльського району. Обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зайшов на подвір’я, де в той час перебував молодий хлопець. Непроханий гість почав провокувати сварку із господарем, а згодом він взяв у руки знайдену в дворі дерев`яну палицю та побив нею молодого чоловіка. Від отриманих травм 24-річний потерпілий помер на місці події.

У суді першої інстанції обвинувачений свою вину у вчиненні злочину заперечував. При цьому він пояснив, що покази, надані під час слідчого експерименту, коли він показував, як саме бив палицею потерпілого, а також, куди викинув знаряддя вбивства, він дав внаслідок психологічного тиску.

Суд першої інстанції визнав його невинуватим. Прокуратура оскаржила рішення. Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора. Відтак наступні 8 років чоловік проведе за гратами.

Сумська обласна прокуратура