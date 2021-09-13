Прокуратура домоглась стягнення шкоди у сумі майже ₴900 тис., завданої незаконною вирубкою дерев

Господарським судом Харківської області задоволено позов Богодухівської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Харківській області про стягнення шкоди, заподіяної незаконною вирубкою дерев.

Як повідомив в.о. керівника окружної прокуратури Владислав Стеріоні, встановлено, що у 2019-2020 роках на території державного підприємства «Гутянське лісове господарство» під час під час проведення санітарно-вибіркової рубки були знесені дерева, які не увійшли до матеріалів відводу. Окрім цього, пошкоджені дерева, що не підлягали вирубуванню.

Встановлено, що на території вказаного лісгоспу без відповідних на те підстав зрубано понад 250 дерев, що є порушенням норм чинного законодавства, зокрема Лісового кодексу України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ».

Сума шкоди, завданої державі, складає майже 900 тис. грн.

Вказані порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою позову до суду, який задоволено в повному обсязі.

Після набрання рішенням суду законної сили зазначена сума підлягає надходженню до місцевих бюджетів відповідних сільських рад.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури