Прокуратура домоглась суворішого покарання для чоловіка, який скоїв розбійний напад на знайомого та вбив його

За апеляційною скаргою Конотопської окружної прокуратури рішенням суду 45-річному обвинуваченого в розбійному нападі на знайомого та завданні йому смертельних ушкоджень засуджено до 10 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 КК України).

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталась 4 лютого 2022 року в м. Конотоп.

Обвинувачений у місцевому кафе познайомився з чоловіком. Вони разом вживали спиртні напої, після чого вийшли на вулицю та пішли в безлюдне місце. Там обвинувачений, усвідомлюючи, що його знайомий перебуває в стані сильного алкогольного сп’яніння, відтак не зможе чинити опір, жорстоко побив його та відібрав усі цінні речі, в тому числі й взуття та одяг. Від отриманих травм 34-річний потерпілий через декілька годин помер на місці події.

Вироком суду першої інстанції обвинуваченого 25 жовтня 2022 року було засуджено до 8 років позбавлення волі. Прокуратура не погодилась з таким рішенням та оскаржила його в апеляційній інстанції. Суд скасував зазначений вирок, зокрема, через невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення. Відтак наступні 10 років обвинувачений проведе за гратами.

Сумська обласна прокуратура