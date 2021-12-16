Прокуратура домоглась взяття під варту обвинуваченого в убивстві, що сталося у Солом’янському районі Києва

За клопотанням Київської обласної прокуратури 15 грудня рішенням суду обвинуваченому в умисному вбивстві, що сталося у Солом’янському районі міста Києва в квітні 2016 року, а також у виготовленні, зберіганні і збуті матеріалів порнографічного характеру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Вишгородщини під час сварки із колишньою співмешканкою, схопив її за одяг та перекинув через перила балкону на 9 поверсі. Від отриманих травм постраждала загинула на місці події. Крім того, обвинувачений виготовив зображення порнографічного характеру, яке зберігав та у подальшому збув іншій особі (ч. 1 ст. 115, ч. 1, 3 ст. 301 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

У вересні 2020 року чоловіка арештували за обвинуваченням у вчиненні замаху на вбивство, проте у листопаді поточного року судом продовжено запобіжний захід із можливістю внесення застави в розмірі 680 тис грн, яку обвинувачений вніс наступного дня після рішення суду.

Нагадаємо, що Вишгородським районним судом Київської області розглядається обвинувальний акт щодо вказаної особи за фактом замаху на умисне вбивство іншої потерпілої, вчиненого у вересні 2020 року. Тоді чоловік приїхав до дачного будинку у селі Нижня Дубечня разом із своєю подругою та, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, схопив дерев’яну биту і почав наносити потерпілій удари по голові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура