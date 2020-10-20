Прокуратура домоглася довічного позбавлення волі для покидька, який сокирою та ножем убив двох чоловіків та жінку

За принципової позиції прокурорів Ізмаїльської місцевої прокуратури Ізмаїльським міськрайонним судом Одеської області засуджено до довічного позбавлення волі 31-річного місцевого мешканця за скоєння потрійного вбивства та замаху на вбивство (ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 125, ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, що жахливе вбивство сталося 06 січня минулого року у приватному будинку в с. Комишівка Ізмаїльського району після спільного розпиття компанією алкоголю. Від сокири та кухонного ножа загинуло двоє чоловіків та жінка. Ще один приятель вбивці,отримавши удар сокирою, вибіг на подвір’я та, щоб врятуватися, намагався сховатися у підвальному приміщені. Однак через травму не встояв на ногах та скотився вниз по сходах. Отримані під час падіння ушкодження виявились не сумісними із життям.

У ході судового розгляду нелюд своєї провини не визнав.

Прокуратура вимагала для обвинуваченого найсуворішого покарання.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури