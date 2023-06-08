Прокуратура домоглася найсуворішого покарання колишньому українському митнику-колаборанту

За публічного обвинувачення прокурорів Рівненської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду жителя Луганщини визнано винним у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Вироком Рівненського міського суду обвинуваченому призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах України та в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, строком 15 років та з конфіскацією усього належного йому на праві приватної власності майна.

Доведено, що колишній старший державний інспектор митного поста «Танюшівка» Державної митної служби Луганської митниці, після повномасштабного вторгнення країни агресора, з корисливих мотивів та хибного почуття кар’єризму, добровільно погодився співпрацювати з представниками окупаційної влади.

Він пройшов «професійну» підготовку та у червні минулого року обійняв посаду у незаконному правоохоронному органі – так званому «Державному митному комітеті ЛНР».

Нині колишній український митник працює в інтересах окупантів та продовжує «будувати кар’єру» на митниці.

Досудове розслідування за спеціальною процедурою здійснювало Управління СБУ в Рівненській області.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури