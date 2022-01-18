Прокуратура домоглася посилення покарання для винуватця ДТП, в якому загинули неповнолітні брат із сестрою

Херсонська обласна прокуратура домоглася посилення покарання водію за вчинення ДТП, в якому загинули неповнолітні брат із сестрою (ч. 3 ст. 286 КК України). Завдяки принциповій позиції сторони обвинувачення апеляційним судом Херсонської області йому призначено покарання – 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Трагедія сталася у травні 2019 року у м. Таврійськ. Чоловік, керуючи автомобілем «ЗАЗ Lanos», виконуючи обгін мопеда «Suzuki», який повертав ліворуч на перехресті, здійснив зіткнення з двоколісним транспортним засобом. У результаті аварії від отриманих травм загинули 14-річний водій мопеда та його 7-річна пасажирка.

Судом першої інстанції водію призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років. Прокуратура не погодилась з рішенням суду як таким, що не відповідає ступеню тяжкості вчиненого злочину.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури