Прокуратура домоглася примусової госпіталізації «фастівського різника» до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом
Фастівським міськрайонним судом задоволено клопотання прокурора місцевої прокуратури щодо застосування безстрокових
примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом відносно 28-річного фастівчанина, який вбив членів своєї родини та квартирантів (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України).
Слідством встановлено, що 7-го червня минулого року вказаний молодик серед ночі пошматував ножем рідну сестру та двох квартирантів,
що спали у своїх ліжках. Після цього «різник» напав на власну матір, проте жінці вдалося врятуватися.
Стаціонарна судово-психіатрична експертиза виявила, що у фігуранта провадження хронічне психічне захворювання — параноїдна
шизофренія. Під час слідства він знаходився у закладі з посиленим наглядом, де йому надавали психіатричну допомогу.
За результатами розгляду клопотання прокурора, щодо цієї особи застосовані безстрокові примусові заходи медичного характеру у вигляді
госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом, а саме до Державного закладу «Українська психіатрична лікарня із суворим наглядом» в м. Дніпро.
Пресслужба Київської обласної прокуратуриTweet