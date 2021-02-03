Прокуратура домоглася примусової госпіталізації «фастівського різника» до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом

Фастівським міськрайонним судом задоволено клопотання прокурора місцевої прокуратури щодо застосування безстрокових

примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом відносно 28-річного фастівчанина, який вбив членів своєї родини та квартирантів (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України).

Слідством встановлено, що 7-го червня минулого року вказаний молодик серед ночі пошматував ножем рідну сестру та двох квартирантів,

що спали у своїх ліжках. Після цього «різник» напав на власну матір, проте жінці вдалося врятуватися.

Стаціонарна судово-психіатрична експертиза виявила, що у фігуранта провадження хронічне психічне захворювання — параноїдна

шизофренія. Під час слідства він знаходився у закладі з посиленим наглядом, де йому надавали психіатричну допомогу.

За результатами розгляду клопотання прокурора, щодо цієї особи застосовані безстрокові примусові заходи медичного характеру у вигляді

госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом, а саме до Державного закладу «Українська психіатрична лікарня із суворим наглядом» в м. Дніпро.

Пресслужба Київської обласної прокуратури