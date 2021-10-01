Прокуратура домоглася стягнення з лісового господарства шкоди на суму понад ₴6,3 млн.

Господарський суд Харківської області задовольнив позов Куп’янської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Харківській області до державного підприємства «Куп’янське лісове господарство» про стягнення шкоди у сумі понад 6,3 млн грн, заподіяної державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, встановлено, що Державною екологічною інспекцією у Харківській області проведено позапланову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства у діяльності державного підприємства «Куп’янське лісове господарство».

За результатами перевірки встановлено, що лісгоспом проведено вирубку дерев, які не підлягали вирубці.

Отже, державним підприємством порушені вимоги ст. 19, 64, 69 Лісового кодексу України, а саме права та обов’язки постійних лісокористувачів щодо забезпечення охорони лісів від незаконних рубок.

Сума шкоди, заподіяної державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства, складає понад 6,3 млн грн.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 13.09.2021 позов прокуратури задоволено у повному обсязі.

Довідково: рішення законної сили не набрало, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури