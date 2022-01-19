Прокуратура домоглася стягнення з підрядника майже ₴340 тис. збитків на ремонті доріг на Житомирщині

Північно-західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позов Новоград-Волинської окружної прокуратури про стягнення з приватного товариства до місцевого бюджету майже 340 тис грн за неналежне виконання капітального ремонту дороги у м. Баранівка.

Прокурори встановили, що відповідно до укладеного з Баранівською міськрадою договору, товариство зобов’язалося капітально відремонтувати вулицю на суму понад 1 млн грн, які йому перерахували з місцевого бюджету. Однак підрядник не виконав взятих на себе зобов’язань.

Експертиза встановила, що ремонт дорожнього покриття проведено з порушенням встановлених будівельних нормативів і стандартів, що перешкоджає нормальній експлуатації дороги.

Прокурори звернулися до суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури