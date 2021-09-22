Прокуратура довела вину мешканця Рубіжного у вчиненні умисного вбивства – його засуджено до 9 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Рубіжанським відділом Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області судом ухвалено обвинувальний вирок 48-річному місцевому мешканцю, який вчинив умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

У ході судового розгляду прокурором надано достатні докази вчинення громадянином у лютому 2020 року особливо тяжкого злочину. Доведено, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного спֹ’яніння, під час конфлікту побив знайомого та заподіяв йому три удари кухонним ножем у спину. Потерпілий помер на місці від отриманих ножових поранень, що спричинили гостру крововтрату та пошкодження життєво важливих органів.

За результатами судового розгляду Рубіжанським міським судом Луганської області та принципової позиції сторони обвинувачення підсудного визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та засуджено до 9 років позбавлення волі.

Наразі до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури