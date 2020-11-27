Прокуратура готовит апелляцию на оправдательный приговор «судье Автомайдана» Кицюку

Прокуратура города Киева готовит апелляцию на оправдательный приговор судье Печерского райсуда Виктору Кицюку по делу о незаконном привлечении к административной ответственности активистов Автомайдана.

Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Да, прокуратура не согласна с таким решением и готовит апелляцию», — сообщила Максимец.

Напомним, сегодня судья Шевченковского районного суда города Киева оправдала Виктора Кицюка, которого обвиняли в незаконном привлечении к административной ответственности активистов Автомайдана.

Как ранее сообщал УНН, в июне Шевченковский районный суд Киева признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав участников «Автомайдана». Тогда прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор бывшей судье Печерского райсуда Оксане Царевич.

Также сообщалось, что в январе 2016 года прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении судей Печерского районного суда столицы Оксаны Царевич и Виктора Кицюка, подозреваемых в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов «Автомайдана». Они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц.

Так, 4 марта 2015 года Верховная Рада абсолютным большинством голосов сняла судейский иммунитет с Сергея Вовка, Оксаны Царевич, Виктора Кицюка.