Прокуратура Києва відсудила на користь громади приміщення вартістю ₴2 млн., яким незаконно заволоділи шахраї

Печерський районний суд м. Києва задовільнив позовні вимоги Печерської окружної прокуратури м. Києва щодо повернення територіальній громаді нежитлового приміщення по вул. Грушевського у Печерському районі столиці.

Так, під час здійснення процесуального керівництва окружною прокуратурою встановлено, що на підставі підроблених документів шахраї заволоділи нежитловим приміщенням, що належить територіальній громаді м. Києва, вартістю 2 млн грн.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади, окружною прокуратурою заявлено позов до суду про витребування цього майна на користь територіальної громади столиці.

Суд погодився з доводами прокурора щодо наявності підстав для повернення Київській міській раді нерухомого майна.

Одночасно триває досудове розслідування у кримінальному провадженні з метою притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної оборудки з комунальним майном.

Київська міська прокуратура