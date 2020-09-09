Прокуратура Київщини вимагає усунути порушення в психіатричних закладах

Прокуратурою Київської області проведено перевірки щодо додержання вимог законодавства, які визначають режим, порядок, підстави та умови тримання осіб при наданні психіатричної допомоги, до яких судом застосовано примусові заходи медичного характеру чи запобіжний захід у виді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають їх небезпечну поведінку.

Так, Міністерством охорони здоров’я України у 2018 році до переліку спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, в яких застосовуються усі стаціонарні види примусових заходів медичного характеру, передбачені ст. 94 Кримінального кодексу України, включено 2 заклади, які знаходяться на території області, а саме комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» та Київську міську психоневрологічну лікарню № 3.

Водночас, всупереч вимог Закону України «Про психіатричну допомогу», Правил застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.08.2017 № 992, у вказаних психіатричних закладах до цього часу не забезпечено умови для застосування примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. Окремі належним чином облаштовані структурні підрозділи (відділення) із суворим наглядом на даний час так і не створено.

В свою чергу, комунальним некомерційним підприємством Київської обласної ради «Київська обласна психоневрологічна лікарня № 2», яке не включено в перелік спеціальних закладів з надання вказаного виду психіатричної допомоги, продовжується надаватись психіатрична допомога особам, до яких судом застосовано примусові заходи медичного характеру з госпіталізацією до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.

Реагуючи на виявлені порушення, керівникам зазначених психіатричних закладів прокуратурою Київської області внесено 3 вказівки.

Пресслужба прокуратури Київської області