Прокуратура Київщини забрала у Шуфрича землю у Козині вартістю ₴315 млн.

Київська обласна прокуратура змогла відстояти повернення у державну власність 8 гектарів землі в елітному містечку Козин під Києвом. Вартість цієї землі складає близько 315 млн грн.

Про це Інформатор Гроші пише з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

«Прокурори Київської обласної прокуратури відстояли в апеляції повернення у державну власність земельної ділянки площею 8 га вартістю понад 315 млн грн. Встановлено, що частина берегу р. Дніпро розташована в межах Козинської селищної ради і належить до земель водного фонду. Вона повинна перебувати виключно у державній чи комунальній власності, проте на підставі розпорядження районної державної адміністрації була протиправно відведена у приватну власність громадян для ведення селянського господарства.

У подальшому ці землі внесені до статутного капіталу юридичної особи, пов’язаної з народним депутатом України. Відтак, враховуючи порушення законодавства, прокуратура стала на захист інтересів держави та звернулася до суду з відповідним позовом. На сьогоднішній день Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким вказаний позов, заявлений в інтересах Київської обласної державної адміністрації, задоволено», — йдеться у повідомленні прокуратури.

У судовому документі йдеться про земельну ділянку за кадастровим номером 3223155400:03:031:0319. Наразі вона знаходиться у володінні ТОВ «Амалфі Девелопмент груп». Як зазначають прокурори, Обухівська районна адміністрація незаконно передала 4 особам ділянки по 2 гектари для ведення особистого селянського господарства. Пізніше було змінене призначення землі — для садівництва. Ця земля була введена до статутного капіталу підприємства. Буквально на днях (березень 2023 року) власник фірми ТОВ «Амалфі Девелопмент груп» змінився: ним був батько народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, тепер це, згідно з даними аналітичної платформи YouControl, громадянин Угорщини Дьордь Штофа. Співвласником і директором компанії вказано Віталія Бабія з передмістя Могилева-Подільського на Вінниччині.

Донедавна співвласником фірми у Шуфрича був Олександр Кобилянський — колишній заступник прокурора Подільського району Києва. Цікаво, що громадська організація «Яхт-Клуб «Борей» (керівник — Валерій Костенко) вважала, що її права порушені і саме її землю намагаються забрати прокурори і намагалася оскаржити рішення про повернення ділянок державі, але програла у суді. У 2015 році видання «Наші Гроші» описало історію, як яхт-клуб намагався відстояти землю, яку отримали тодішні народні депутати Нестор Шуфрич та Олександр Онищенко.

У елітному містечку Козин під Києвом у місцевості Конча-Заспа мешкає чимало українських політиків і топ-чиновників та бізнесменів. Зокрема, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко, Роман Насіров та багато інших. У минулому році ми писали про те, хто там прибирає вулиці та ремонтує дороги. Також ми писали, що квартиру у Козині придбав бізнесмен Сергій Попенко, який працював у групі ТАС Сергія Тігіпка.