Прокуратура Луганщини попередила незаконне витрачання понад ₴1,4 млн. бюджетних коштів під час облаштування вуличного освітлення ОТГ

За позовом прокуратури Луганської області Господарським судом Луганської області визнано недійсними результати процедури публічної закупівлі робіт з облаштування вуличного освітлення населених пунктів Чмирівської об’єднаної територіальної громади та відповідного договору на суму понад 1,4 млн грн.

Позов мотивовано тим, що відкриті торги на виконання робіт проведено виконавчим комітетом Чмирівської сільської ради Старобільського району в березні 2020 року з грубим порушенням вимог законодавства.

Підрядна організація не надала документів, що підтверджують наявність необхідного для виконання робіт обладнання та матеріально-технічної бази. Також сторонами спірного договору не врегульовано гарантійний строк якості закінчених робіт та не визначено обов’язок сторін щодо дійснення страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва.

Рішення суду унеможливить подальше перерахування бюджетних коштів за вказаним договором.

Прес-служба прокуратури Луганської області