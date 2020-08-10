Прокуратура Луганщини вимагає визнати недійсним договір оренди Кабичівського водосховища вартістю понад ₴10 млн. та повернути його державі

Прокуратура Луганської області пред’явила до Господарського суду Луганської області позов про визнання незаконним та скасування

розпорядження Луганської обласної державної адміністрації-обласної військово-цивільної адміністрації, визнання недійсним договору оренди

водного об’єкту площею 121 га вартістю понад 10 млн грн та зобов’язання повернути його у розпорядження держави.

Встановлено, що наприкінці 2019 року орган державної виконавчої влади передав в оренду товариству з обмеженою відповідальністю земельну

ділянку під Кабичівським водосховищем, розташованим на території Марківського району.

Прокуратура з’ясувала, що відповідне розпорядження та укладення договору оренди водного об’єкту відбулося всупереч встановленим умовам

використання, оскільки водосховище надано в тимчасове користування без проведення обов’язкової процедури земельних торгів та всупереч його

цільовому призначенню. Наданий дозвіл на спеціальне водокористування передбачає зрошення водного об’єкту, тоді як водосховище передано

землекористувачеві для рибогосподарських потреб.

На даний час Господарським судом Луганської області підтверджено підстави для представництва прокурором інтересів держави в суді та відкрито провадження у справі.

Прес-служба прокуратури Луганської області