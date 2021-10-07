Прокуратура наполягатиме на довічному ув’язненні вбивці трьох людей, якому суд дав 15 років

За публічного обвинувачення Слов’янської окружної прокуратури чоловіка визнано винним в умисному вбивстві трьох осіб, з метою приховати інше кримінальне правопорушення, та крадіжці (ч. 1 ст.115, п. 1, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185 КК України).

Прокурор у суді довів, що у грудні 2020 року раніше судимий за крадіжку мешканець м. Слов’янська зустрів на одній з вулиць міста знайомого. Дорогою до магазину між чоловіками виник конфлікт, у ході якого засуджений задушив потерпілого мотузкою та залишив його тіло біля гаражів.

Побоюючись, що члени сім’ї загиблого можуть розповісти про нього правоохоронцям, він пішов до його квартири, де задушив та перерізав шию співмешканці вбитого та її прикутій до ліжка 79-річній матері. Забравши з помешкання вбитої родини срібну каблучку, мобільний телефон та грошові кошти, вбивця з місця злочину зник.

Попри принципову позицію сторони обвинувачення, яка наполягала на призначенні вбивці трьох людей найсуворішого покарання у вигляді довічного позбавлення волі, суд ухвалив рішення про його засудження на 15 років. Прокуратура з даним вироком не погодилася та наразі готує апеляційну скаргу.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури