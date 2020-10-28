Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно хулігана, який напав на неповнолітнього громадянина Держави Ізраїль

Прокурорами Уманської місцевої прокуратури забезпечено процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення хуліганських дій по відношенню до неповнолітнього громадянина Держави Ізраїль та прийнято рішення про його завершення. Наразі обвинувальний акт стосовно жителя м. Умань за ч. 1 ст. 296 КК України направлено до суду.

У ході дізнання встановлено, що 18.10.2020 обвинувачений, грубо порушуючи громадський порядок, в частині дотримання правил поведінки і моралі в суспільному житті, з хуліганських мотивів, а саме явної неповаги до особистості, з метою самоствердитись за рахунок приниження інших осіб, заподіяв 17-річному громадянину Держави Ізраїль тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я потерпілого.

За вчинений проступок особі загрожує покарання у виді штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури