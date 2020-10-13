Прокуратура не допустила незаконного звільнення засуджених з Кагарлицької ВК № 115

Прокуратура оскаржила рішення суду першої інстанції про умовно-дострокове звільнення двох засуджених Кагарлицької виправної колонії №115.

Встановлено, що адміністрація виправного закладу, без належного вивчення поведінки осіб, яким інкримінують скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.286 КК України, безпідставно скерувала клопотання до суду про їх умовно-дострокове звільнення від подальшого відбування покарання, за відсутності об’єктивних даних про виправлення засуджених під час проведений в стінах установи.

Беручи до уваги, що тяжкі злочини були вчинені у стані алкогольного сп’яніння та спричинили загибель людей, у т.ч. і малолітніх дітей, обласною прокуратурою оскаржено вказане рішення суду в апеляційній інстанції.

Апеляційним судом постановлено нові ухвали, якими заявникам відмовлено в умовно-достроковому звільненні від подальшого відбування покарання. Тож, претендентам на умовно-дострокове звільнення доведеться залишитись за ґратами.

Київська обласна прокуратура