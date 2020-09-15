Прокуратура не допустила  зменшення строку відбування покарання наркоторговцю: засуджено до 8 років за ґратами 

Луганська обласна прокуратура відстояла в апеляційній інстанції справедливе покарання мешканцю Сєвєродонецька, який обвинувачувався у придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).

Вироком Сєвєродонецького міського суду Луганської області зловмисника визнано винним та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак, сторона захисту не погодилася з призначеним покаранням та подала апеляційну скаргу.

Слідством встановлено, у червні 2019 року особа придбала наркотичний засіб (канабіс) та у подальшому його реалізувала за певну суму коштів. У результаті проведення комплексу слідчих дій сторона обвинувачення здобула та надала суду беззаперечні докази вини правопорушника.

За підсумками розгляду апеляційної скарги Луганський апеляційний суд підтримав позицію прокурора у справі та залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Наразі вирок набрав законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури