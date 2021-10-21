Прокуратура обшукує КП «Муніципальна охорона» у справі про розкрадання ₴4,7 млн. на поставках форменого одягу

У четвер, 21 жовтня 2021 року, Солом’янська окружна прокуратура міста Києва спільно з ГВ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та слідчими Солом’янського УП ГУ НП у м. Києві проводить обшуки в межах кримінального провадження за фактом постачання за завищеною вартістю форменого одягу на КП виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Муніципальна охорона» (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між КП «Муніципальна охорона» та приватним підприємством у період 2019-2020 р.р. укладено договори щодо постачання форменого одягу та аксесуарів.

Однак за результатами проведеної комплексної товарознавчої та економічної експертизи встановлено завищення вартості поставленого одягу на суму понад 4,7 млн гривень. Зокрема, за окремими договорами, які були погоджені службовими особами комунального підприємства, сума завищення становить понад 100 відсотків.

За результатами слідчих дій та здобутих під час досудового розслідування доказів 21.10.2021 двом колишнім керівникам КП виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Крім того, повідомлено про підозру за ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України директору підрядної організації, що поставляла формений одяг.

На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура