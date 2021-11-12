Прокуратура оскаржуватиме «мізерний» залог водію, який «під кайфом» скоїв наїзд на підлітків

Київським районним судом м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 340500 гривень 34-річному чоловіку, який підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Як повідомлялось раніше, 11 листопада 2021 року близько 15:20 чоловік, керуючи автівкою «Тойота Ленд Крузер», порушив правила безпеки дорожнього руху на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської у м. Харкові.

Водій проїхав на забороняючий для його руху червоний сигнал світлофора та здійснив наїзд на 13-річних хлопчика та дівчинку, які рухались по регульованому пішохідному переході на зелений для них сигнал світлофора.

Медичним висновком встановлено, що чоловік під час дорожньо-транспортної події перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Водію повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286-1 КК України.

Ухвалою слідчого суді Київського районного суду м. Харкова від 12 листопада 2021 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання з правом внесення застави у сумі 340500 грн.

У зв‘язку з неспіврозмірністю призначеної застави із вчиненим кримінальним правопорушенням, прокуратура оскаржуватиме вказану ухвалу до суду апеляційної інстанції.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура