Прокуратура оскаржить рішення суду, на підставі якого двоє обвинувачених у вбвивстві отримали можливість вийти під заставу

14 серпня 2023 року Голосіївський районний суд м. Києва розглянув клопотання окружної прокуратури про продовження строку тримання під вартою трьом обвинуваченим у справі щодо умисного вбивства 34-річного військовослужбовця, вчиненого з хуліганських мотивів та хуліганства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї.

Суд, задовольнивши клопотання у повному обсязі, продовжив тримання під вартою для всіх фігурантів до 12 жовтня 2023 року включно. Разом з цим, для двох обвинувачених суд визначив альтернативу у вигляді застави у сумі 805 200 грн для кожного.



Звертаємо увагу, що прокуратура як під час досудового слідства, так і під час судового розгляду, послідовно дотримувалася позиції щодо застосування до всіх фігурантів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Враховуючи те, що злочин був вчинений із застосуванням насильства, суд мав право не визначати альтернативу у вигляді застави двом обвинуваченим за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб).

У зв’язку з цим, дане рішення суду прокуратурою буде оскаржено в апеляційній інстанції.

Пресслужба Київської міської прокуратури