Прокуратура отримала дозвіл на проведення спецрозслідування щодо чоловіка, який обійняв посаду «старости» під час окупації села на Харківщині

25 квітня суд задовольнив клопотання слідчого, погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області, щодо 40-річного чоловіка, який підозрюється у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як повідомлялось раніше, у с. Кочубеївка місцевий мешканець погодився на пропозицію російських загарбників та обійняв посаду «старости».

Псевдопосадовець намагався усіляко догодити кураторам. Так, він розселяв російських військовослужбовців у будинки селян. Крім того, колаборант організовував видачу гуманітарної допомоги від держави-агресорки, створюючи вигляд «турботи» від російської влади.

Поплічник окупантів втік на територію країни-агресора у супроводі російських військових.

Ухвалу виніс слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області та 4-ого прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура