Прокуратура повернула громаді земельні ділянки, набуті депутатами у власність в умовах реального конфлікту інтересів

Кам’янський районний суд задовольнив позов Смілянської окружної прокуратури в інтересах держави про визнання недійсними та скасування рішень органу місцевого самоврядування та повернення земельних ділянок у комунальну власність.

Так, окружною прокуратурою встановлено, що під час одного із засідань сесій місцевої ради на розгляд були винесені питання про надання дозволу відповідачу, який був на той момент депутатом сільської ради, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,25 га, призначеної для будівництва та обслуговування житлового будинку, а також земельної ділянки площею 0,18 га, призначеної для ведення особистого селянського господарства.

Всупереч вимогам антикорупційного законодавства депутат та його дружина, яка була головою цієї ж сільської ради, брали участь у прийнятті рішення та проголосували за надання у власність земельних ділянок в умовах реального конфлікту інтересів.

Реагуючи на вказані порушення, Смілянська окружна прокуратура повернула в комунальну власність земельні ділянки загальною площею 0,43 га, вартістю 131 тис. грн.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури