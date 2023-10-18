Прокуратура повернула столичній громаді квартиру вартістю майже ₴4 млн., якою незаконно заволоділи шахраї

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва успішно відстояла свою позицію в суді щодо повернення столичній громаді квартири в будинку по вулиці Половецькій у Шевченківському районі міста Києва вартістю 3, 9 млн гривень.

Встановлено, що власником квартири був одинокий киянин та після його смерті квартира мала перейти у комунальну власність.

Однак внаслідок шахрайських дій на підставі неіснуючого договору купівлі-продажу помешкання зареєстрували за фізичною особою та в подальшому незаконно відчужили.

Шевченківський районний суд міста Києва погодився з доводами прокурора, що майно вибуло з власності територіальної громади в обхід встановленої законодавством процедури та в повному обсязі задовольнив позовні вимоги окружної прокуратури.

Крім того, з метою притягнення до кримінальної відповідальності державного реєстратора, який використав підроблені документи та протиправно зареєстрував за шахраями право власності на вищевказану квартиру, прокуратурою скеровано обвинувальний акт до Голосіївського районного суду міста Києва, який наразі розглядається судом.

Пресслужба Київської міської прокуратури