Прокуратура провела обшук у приміщенні КП «Дирекція» з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»

Печерська окружна прокуратура міста Києва спільно з ГУ БКОЗ СБУ провела обшуки у службових приміщеннях КП «Дирекція» з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», зловживаючи службовим становищем, вступивши в змову з представниками низки суб’єктів господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, забезпечують останнім перемогу в публічних закупівлях, реалізація яких покладена на вищевказане комунальне підприємство.

Так, між директором КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» та директором однієї з юридичних осіб укладено ряд договорів підряду щодо проведення будівельних робіт, зокрема щодо будівництва комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по вул. Лук’янівській, 46, в місті Києві.

Встановлено, що будівельні роботи не виконані в повному обсязі (див. фото), проте, службовими особами КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» безпідставно перераховані кошти на рахунки суб’єкту господарювання в сумі понад 119 млн грн (тобто близько 95% від загальної суми підряду), які у подальшому привласнені суб’єктом господарювання через підприємства з ознаками фіктивності.

Нагадаємо, у квітні поточного року прокуратура повідомила про підозру директору однієї з юридичних осіб у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) при виконанні будівельних робіт за договором підряду укладеного з КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» щодо проведення протизсувних роботі на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі. Сума документально підтверджених збитків внаслідок вказаного кримінального правопорушення становить 4,8 млн грн.

Київська міська прокуратура